Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 июля

За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев, 385 вылечилось, 15 умерло.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 13.07 составляет 26232.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206,1) областях.
Сейчас госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14277 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 437 пациента.
Заболевание было подтверждено у 3880 детей и 7425 медиков, из них 5018 медработников выздоровели. 39856 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 6976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803657 образцов и ИФА 353717 образцов.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)
- Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
- Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)
- Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)
- г. Киев - 6238 (2108 выздоровели)
- Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)
- Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
- Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)
- Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)
- Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)
- Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)
- Ривненская обл. - 4697 (2773 выздоровели)
- Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)
- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)
- Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)
- Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).
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