Полиция разыскала пропавшего жителя Шостки Благодаря неравнодушным гражданам на Сумщине установлено местонахождение без вести пропавшего 49-летнего жителя Шостки Анатолия Власенко.

Об исчезновении Анатолия в полицию сообщила его сестра. Женщина рассказала, что 19 июня брат, страдающий расстройствами психики, пошел в церковь и обратно не вернулся.

На розыск без вести пропавшего мужчины был ориентирован личный состав полиции Шостки и соседних райцентров. Соответствующе ориентировки с описанием внешности и фотографией разослали во все отделы и отделения полиции Сумщины.

Кроме того, в ходе проведения поисковых мероприятий правоохранители установили, что пропавшего человека видели 21 июня на автовокзале в Шостке, откуда он рейсовым автобусом поехал в Глухов. Там побывал в местной больнице, но за медицинской помощью не обращался.

Сейчас с мужчиной все хорошо, жертвой преступления он не стал.