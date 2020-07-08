На Сумщине два новых случая коронавируса

За последние сутки болезнь подтверждена у двух человек. Выздоровели 4 человека, теперь вылечившихся 304. За все время пандемии умерло 6 человек. Продолжают лечиться 38.
По состоянию на 16 июля в Сумской области 348 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодняшнюю статистику в Сумах пополнили два новых случая коронавируса....
По состоянию на 15 июля в Сумской области 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
16 санитарок роддома в Сумах остаются на самоизоляции после обнаружения у их коллеги коронавируса....
На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек....