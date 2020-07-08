На Сумщине два новых случая коронавируса На утро 16 июля в Сумской области подтверждено 348 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки болезнь подтверждена у двух человек. Выздоровели 4 человека, теперь вылечившихся 304. За все время пандемии умерло 6 человек. Продолжают лечиться 38.