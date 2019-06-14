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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43222

На Сумщине за совершение разбойного нападения полиция задержала двух молодых людей

Происшествие случилось около двух часов ночи 13 июля в селе Великий Бобрик Краснопольского района.

Двое молодых людей напали на улице на прохожего, избили его до потери сознания и отобрали мобильный телефон и смарт-часы.

Работникам полиции понадобилось буквально 2 часа, чтобы не только установить личности нападавших, но и найти их по месту жительства. Это оказались жители соседнего села. Парням 19 и 25 лет, и, несмотря на достаточно молодой возраст, оба имеют достаточно богатое криминальное прошлое.

Во время обыска дома у подозреваемых работники полиции нашли и изъяли отобранные у избитого вещи. Что касается самого 23-летнего потерпевшего, то медики диагностировали у него перелом спинки носа, закрытую травму грудной клетки и множественные ушибы туловища и лица.

Действия злоумышленников следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение ... совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры решением суда 15 июля обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение
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