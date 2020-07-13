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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23116

В Сумах проверяли соблюдение предпринимателями карантинных требований

В Сумах продолжаются проверки на соблюдение карантинных требований, которые осуществляют мобильные группы по контролю за выполнением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на работающих объектах, расположенных на территории населенных пунктов Сумской городской ОТГ.

Сегодня под прицел одной из таких мобильных групп попали субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в центре: ул. Соборная, ул. Воскресенская, ул. Кооперативная и на прилегающих к ним. В частности, представители городской власти, Сумского городского управления ГУ Держпродспоживслужбы в Сумской области, отдела превенции Сумского ОП ГУНП в Сумской области и управления патрульной полиции в Сумской области, которые вошли в состав группы, проверили ряд предприятий общественного питания и магазинов.

«Ослабление противоэпидемических мероприятий на территории общины далось знать - люди стали нарушать карантин. Поэтому вместо двухдневных, мы восстанавливаем именно ежедневные рейды: за незначительные ошибки предоставляется возможность исправиться за короткий промежуток времени, за серьезные - предписание к выполнению или протокол. С начала введения карантина и на 1 июля было составлено 91 протокол и наложено штрафных санкций на общую сумму 102 тыс. Гривен », - сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станислав Кононенко.

Проверки, по словам чиновника начинают с 9:00, маршрут выбирают в соответствии с планом, утвержденным руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической ситуации природного характера местного уровня Максимом Галицкий. На следующее утро глава группы направляет отчет (копии рапортов) о проведенной работе предыдущего дня в отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы.

«Во время рейда мы не только проверяем наличие дезинфицирующих средств, термометров, антисептиков, а также средств индивидуальной защиты работников, в том числе график уборки, разметки социальной дистанции, количество лиц в помещении и уголок потребителя, но и в обязательном порядке проводим информационно-разъяснительную работу, в ходе которой субъекты хозяйствования могут проконсультироваться и соответственно, устранить недостатки », - отметил руководитель мобильной группы, старший инспектор сектора превентивной коммуникации Сумского отдела полиции Геннадий Терещенко.

Среди нарушений, которые обнаружили во время инспектирования 16 июля, врач по общей гигиене отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Сумского городского управления ГУ Держпродспоживслужбы в Сумской области Ирина Антипенко выделила отсутствие разметки социальной дистанции, нехватку запасов масок / респираторов у работников, избыточное количество человек в 1 м2, а также использование для дезинфекции неподходящих средств.

«Подчеркну, антисептик - это не дезсредство для термометра, а например« Белизна »- для пола! На рабочих местах организаций, предприятий или компаний должны быть именно специализированные вещества, приобретенные в соответствующих магазинах - с документами и методическими рекомендациями по концентрации раствора », - сообщила специалист.

Кроме субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания и магазинов, мобильная группа также продолжает проверки на соблюдение карантинных требований в частном и коммунального пассажирском транспорте, развлекательных заведениях (ночных клубах) и учреждениях культуры, кроме кинотеатров.

Право
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