Леска запуталась: Подробности трагической гибели 36-летнего глуховчанина на Павловке Весть о мужчине, у которого Павловское озеро вчера, 18 июня в 16.00 забрало жизнь, мгновенно облетела населенный пункт, ведь сейчас, в разгар активного массового отдыха на открытых водоемах, тема особенно актуальна.

Корреспондент Глухов.Инфо выяснил подробности случившегося. Как стало известно, трагедия произошла на ул. Заречной. Мужчина ловил рыбу удочкой у самого берега. Вообще там очень мелко, и мутное дно, это знают все жители Синявки. И вот, наблюдая за поплавком, глуховчанин заметил, что леска запуталась в траве. Полез в воду распутывать удочку и застрял.



Мужчина захлебнулся озерной водой и уже не мог самостоятельно выбраться из акватории. На берег его вытаскивали соседи. Респонденты, дававшие комментарии для статьи, называют смерть 36-летнего мужчины нелепой. Жил – был себе человек, служил в погранвойсках, затем защищал родину на Востоке Украины в АТО, вернулся домой живым. И тут – на тебе: лишился жизни, пребывая на отдыхе, на рыбалке с удочкой…