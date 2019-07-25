В Сумах прошли соревнования по плаванию на открытой воде

Результаты:
Ж 500м
1. Швачка – 8:15
2. Науменко – 8:45
3. Рукосуева – 9:19
М 500м
1. Соколов – 9:06
2. Загорулько – 9:12
3. Войтенко – 9:18
Ж 1000м
1. Василенко – 15:43
2. Чередниченко – 16:35
3. Титаренко – 17:12
М 1000м
1. Теницкий – 16:15
2. Григорьев – 16:20
3. Курочкин – 17:05
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