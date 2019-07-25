Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50289

В Сумах прошли соревнования по плаванию на открытой воде

В воскресенье, 19 июля, на озере Чеха прошли соревнования по плаванию ACS Open Water Swimming.

Результаты:

Ж 500м

1. Швачка – 8:15

2. Науменко – 8:45

3. Рукосуева – 9:19

М 500м

1. Соколов – 9:06

2. Загорулько – 9:12

3. Войтенко – 9:18

Ж 1000м

1. Василенко – 15:43

2. Чередниченко – 16:35

3. Титаренко – 17:12

М 1000м

1. Теницкий – 16:15

2. Григорьев – 16:20

3. Курочкин – 17:05

Спорт Плавание
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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