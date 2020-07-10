В Сумах рестораторы требуют, чтобы им разрешили работать после 23.00 Утром 22 июля возле здания Сумского городского совета владельцы развлекательных заведений, баров и ресторанов собирали подписи под обращением к местным депутатам с требованием разрешить работу заведений после 23.00.

В обращении говорится, что учреждения находятся на грани закрытия, работники уволены или находятся в неоплачиваемых отпусках.

«Большинство людей работает до 19.00, и возможности отдыхать у них нет. Со своей стороны, мы всегда придерживаемся противоэпидемических мероприятий в своих заведениях», - говорится в обращении, пишет Суспільне.

«У нас очень большая площадь, большое расстояние между игровыми автоматами, мы можем обеспечить достойное расстояние между людьми, которые пришли к нам, у нас есть комнаты, где можно помыть руки с мылом, использовать дезинфектор. Детские игровые площадки вообще не работают - роллердром, детская зона. Я пять месяцев нахожусь в отпуске без сохранения заработной платы, плохо для моей семьи, я одна работаю и могу себя обеспечивать. Находимся на грани отчаяния», - рассказала администратор детской зоны развлекательного центра Татьяна Коноваленко.