В обращении говорится, что учреждения находятся на грани закрытия, работники уволены или находятся в неоплачиваемых отпусках.
«Большинство людей работает до 19.00, и возможности отдыхать у них нет. Со своей стороны, мы всегда придерживаемся противоэпидемических мероприятий в своих заведениях», - говорится в обращении, пишет Суспільне.
«У нас очень большая площадь, большое расстояние между игровыми автоматами, мы можем обеспечить достойное расстояние между людьми, которые пришли к нам, у нас есть комнаты, где можно помыть руки с мылом, использовать дезинфектор. Детские игровые площадки вообще не работают - роллердром, детская зона. Я пять месяцев нахожусь в отпуске без сохранения заработной платы, плохо для моей семьи, я одна работаю и могу себя обеспечивать. Находимся на грани отчаяния», - рассказала администратор детской зоны развлекательного центра Татьяна Коноваленко.
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