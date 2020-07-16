В Сумах коронавирусом заболела целая семья Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 9 новых случаев в Сумах за последние сутки, 5 обнаружены в одной семье. За 4 дня в Сумской области подтверждено 31 случай, что больше, чем за всю предыдущую неделю. Поэтому он призвал продолжать придерживаться карантинных мероприятий.