В Сумах прошел чемпионат области по легкой атлетике

Для спортсменов это была хорошая возможность проверить свое физическое состояние после карантина, а для лучших атлетов этот старт можно рассматривать еще и как проверку перед соревнованиями чемпионатов Украины среди юниоров, среди юношей 2003 г.р. и младших, среди взрослых и молодежи, командного чемпионата Украины среди взрослых и молодежи, в августе будет принимать Луцк.
Итоговые протоколы тут.
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