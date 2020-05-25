В Сумах прошел чемпионат области по легкой атлетике 24-25 июля на стадионе спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялся чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов.

Для спортсменов это была хорошая возможность проверить свое физическое состояние после карантина, а для лучших атлетов этот старт можно рассматривать еще и как проверку перед соревнованиями чемпионатов Украины среди юниоров, среди юношей 2003 г.р. и младших, среди взрослых и молодежи, командного чемпионата Украины среди взрослых и молодежи, в августе будет принимать Луцк.

Итоговые протоколы тут.