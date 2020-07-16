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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58323

В Сумах будут менять перевозчика на Василевку

На рассмотрение исполкома вынесут проект решения о замене перевозчика на Василевку.

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания сообщил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко.

По его словам, уже на завтрашний исполком будет вынесен проект решения о замене перевозчика на проблемном маршруте.

Напомним: изначально в 2017 году на Василевку было два маршрута № 8 и № 58 (оба Василевка - Тополянская), однако два года назад один из маршрутов изменили на № 58А (Тополянская- Басы), лишив Василевку половины транспорта. А во время карантина про нее вообще забыли, отменив и маршрут № 8. После снятия карантинных ограничений на маршруте № 8 ездят всего два автобуса, хотя должно быть 5. Перевозчика поменяли буквально 30 апреля этого года, но и ООО «СНД-Автотранс» не справляется с обязанностями.

Общество
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