В Сумах будут менять перевозчика на Василевку На рассмотрение исполкома вынесут проект решения о замене перевозчика на Василевку.

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания сообщил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко.

По его словам, уже на завтрашний исполком будет вынесен проект решения о замене перевозчика на проблемном маршруте.

Напомним: изначально в 2017 году на Василевку было два маршрута № 8 и № 58 (оба Василевка - Тополянская), однако два года назад один из маршрутов изменили на № 58А (Тополянская- Басы), лишив Василевку половины транспорта. А во время карантина про нее вообще забыли, отменив и маршрут № 8. После снятия карантинных ограничений на маршруте № 8 ездят всего два автобуса, хотя должно быть 5. Перевозчика поменяли буквально 30 апреля этого года, но и ООО «СНД-Автотранс» не справляется с обязанностями.