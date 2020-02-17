В июле на 5 предприятиях Сумщины погасили долги по зарплате В течение июля погашена задолженность на 3-х предприятиях и 2-х предприятиях-банкротах на общую сумму 1,9 млн гривен.

Об этом сообщили во время очередного заседания областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат.

По словам начальника отдела социально-трудовых отношений, занятости населения и политики оплаты труда областного Департамента социальной защиты населения Оксаны Левченко, по мониторинговым данным, уже в течение июля погашена задолженность на 3-х предприятиях и 2-х предприятиях банкротах на общую сумму 1,9 млн гривен: КП «Сумыжилье» СГС; КНП «Недригайловский районный центр первичной медико-санитарной помощи»; частное АО «Свесский насосный завод»; автомобильная школа Сумской областной организации всеукраинского союза автомобилистов; ПАО «Сумыоблагротехсервис».

По состоянию на 1 июля общая сумма задолженности по выплате заработной платы, учитывалась на 33 предприятиях Сумской области, составила 337 млн гривен, что на 6,7 млн гривен больше по отношению к началу года и меньше на 22,9 млн гривен по отношению к предыдущему месяцу (1 июня 2020 года).

По итогам заседания замглавы облгосадминистрации Сергей Банников дал соответствующие поручения руководителям профильных департаментов и управлений в сфере исполнения действующего законодательства по погашению задолженности по заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций области.