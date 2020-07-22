На Сумщині коло отримувачів допомоги по частковому безробіттю розширюється

Першим державна допомога стала доступна найманим працівникам підприємців, потім до них приєдналися фізичні особи-підприємці. З початку дії урядової програми до Сумської обласної служби зайнятості звернулось 11,7 тис. роботодавців та фізичних осіб-підприємців. Допомогу отримали 16,9 тис. осіб, з них 10 тисяч - фізичні осби-підприємці. Витрачено 84,4 млн.грн. з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
З 16 липня поточного року постановою Кабміну №600 дозволено таку виплату працівникам, які були у період карантину у відпустках без збереження заробітної плати. Призначена вона вже 50 працівникам, котрі працюють у 17 роботодавців.