На Сумщині коло отримувачів допомоги по частковому безробіттю розширюється Служба зайнятості Сумщини, на виконання урядової програми щодо виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину, продовжує надавати фінансову допомогу, розширюючи коло отримувачів.

Першим державна допомога стала доступна найманим працівникам підприємців, потім до них приєдналися фізичні особи-підприємці. З початку дії урядової програми до Сумської обласної служби зайнятості звернулось 11,7 тис. роботодавців та фізичних осіб-підприємців. Допомогу отримали 16,9 тис. осіб, з них 10 тисяч - фізичні осби-підприємці. Витрачено 84,4 млн.грн. з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

З 16 липня поточного року постановою Кабміну №600 дозволено таку виплату працівникам, які були у період карантину у відпустках без збереження заробітної плати. Призначена вона вже 50 працівникам, котрі працюють у 17 роботодавців.