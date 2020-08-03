В Конотопе столкнулись внедорожник и маршрутка: трое пострадавших в больнице

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля «Тойота Ланд Крузер» пострадали три человека. Вызванные медики бригады «скорой помощи» доставили в местную больницу 48-летнего водителя внедорожника и двух пассажиров «маршрутки».
Сейчас следователи решают вопрос об открытии по факту дорожно-транспортного происшествия уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Транспортные средства помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции, а водителей проверяют на состояние опьянения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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