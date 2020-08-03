В Конотопе столкнулись внедорожник и маршрутка: трое пострадавших в больнице Происшествие произошло сегодня, 10 августа, в 14.15, на улице Строителей в г. Конотоп.

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля «Тойота Ланд Крузер» пострадали три человека. Вызванные медики бригады «скорой помощи» доставили в местную больницу 48-летнего водителя внедорожника и двух пассажиров «маршрутки».

Сейчас следователи решают вопрос об открытии по факту дорожно-транспортного происшествия уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Транспортные средства помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции, а водителей проверяют на состояние опьянения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.