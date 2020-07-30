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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16260

Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жительницы Шостки 10 тысяч гривен

Старая схема аферистов «ваш сын в полиции» снова нашла свою жертву.

Днем на мобильный телефон 59-летней пенсионерки из Шостки позвонил неизвестный, голос которого был очень похож на голос ее сына. Мужчина рассказал, что попал в полицию за драку. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно срочно перечислить 10 000 гривен. При этом «потомок» умолял, чтобы та никому об этом не рассказывала и оставалась с ним на постоянной связи.

Забрав из дома нужную сумму, испуганная женщина пошла к ближайшему терминалу самообслуживания и несколькими платежами пополнила номера мобильных телефонов, продиктованные собеседником. Только после этого, придя в себя после стресса, она сама позвонила своему сыну. От него она услышала, что он никоим образом ничем не нарушил закон, и, соответственно, в полицию его никто не забирал.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.

Правоохранители просят граждан не доверять информации, полученной от незнакомых телефонных собеседников, кем бы они ни назывались. В случае, когда под разными срочными предлогами просят деньги, первое, что нужно сделать - прервать разговор и положить трубку. Второе - позвонить на телефон тому человеку, который якобы попал в беду или его ближайшим родственникам, и выяснить правдивость предоставленной информации. И главное - ни при каких обстоятельствах не пересылать и не передавать свои деньги незнакомцам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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