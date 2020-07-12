Стало известно, кто умер в Ромнах от коронавируса

Ей было 55 лет. Об этом сообщила эпидемиолог областного лабораторного центра Галина Христенко, пишет Суспільне.
«Позднее обращение, на 4-й день заболевания. Через 5 дней больная умерла. У нее были сопутствующие состояния: проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабетом. Были проблемы с дыханием», - отметила она.
Это - десятая смерть с начала эпидемии в Сумской от осложнений, вызванных вирусом.
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