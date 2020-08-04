На Сумщине +14 случаев коронавируса

За вторник лабораторный центр подтвердил 14 новых случаев заболевания. Выздоровело 9 человек, - всего 426. За все время пандемии умерло 10 человек. Продолжают лечиться 280.
В Украине за сутки подтверждено 1433 новых случаев, - всего 84548, умерло 19, - всего 1970, вылечилось 752, - всего 45686, болеют 36892.
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