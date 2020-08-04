В Сумах подгорание пищи едва не привело к трагедии 11 августа в 23:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Героев Крут в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что из-под входной двери квартиры на четвертом этаже идет дым. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. С помощью специнструмента пожарные попали в помещение, где обнаружили пожилого хозяина, которого немедленно вывели в безопасное место в подъезд. Медицинская помощь мужчине, 1957 г.р., не понадобилась.

Первичными средствами пожаротушения в 23:37 была ликвидирована и причина задымления и очаг горения в духовом шкафу газовой плиты, где произошло подгорания пищи, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.