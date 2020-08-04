В Сумах треть больных коронавирусом госпитализированы За минувшие сутки выявлено еще 20 сумчан с положительным ПЦР-тестом на коронавирус.

Это наибольшее количество инфицированных за сутки от начала эпидемии. Всего с марта текущего года в городе Сумы зарегистрировано уже 270 больных коронавирусной инфекции, 1 человек умер. Выздоровели 129 человек, за последние сутки – один, сообщает отдел здравоохранения.

На сегодняшний день на лечении находится 140 больных, в т.ч. 45 лечатся стационарно (32%). Количество госпитализированных продолжает расти. То есть течение болезни становится более тяжелым, ведь госпитализируются больные со средней и тяжелой степенью болезни.

Напоминаем, что для профилактики распространения инфекции необходимо соблюдать ограничения, которые действуют в стране: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук.

Призываем не пренебрегать карантинными правилами и ни относиться легкомысленно к коронавирусной болезни, ведь СOVID-19 все еще рядом.

В Сумской области за сутки выявлено 38 человек, в Украине - 1592, тоже рекорд.