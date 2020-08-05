На Сумщине усилят работу мобильных групп по соблюдения противоэпидемических мероприятий Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С целью удержания «зеленого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, установленного на территории Сумской области протокольным решением внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, главы райгосадминистраций и руководители местных органов самоуправления должны усилить работу постоянно действующих мобильных групп с привлечением работников Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по обеспечению соблюдения субъектами хозяйствования в области установленных противоэпидемических мероприятий.

Также на всей территории Сумщины необходимо усилить разъяснительную работу и широкое информирование населения об обязательном выполнения противоэпидемических ограничений, установленных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

По итогам заседания Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области и Управлению Укртрансбезпеки в Сумской области поручено обеспечить контроль за выполнением противоэпидемических ограничительных мер.