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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55262

На Сумщине усилят работу мобильных групп по соблюдения противоэпидемических мероприятий

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С целью удержания «зеленого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, установленного на территории Сумской области протокольным решением внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, главы райгосадминистраций и руководители местных органов самоуправления должны усилить работу постоянно действующих мобильных групп с привлечением работников Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по обеспечению соблюдения субъектами хозяйствования в области установленных противоэпидемических мероприятий.

Также на всей территории Сумщины необходимо усилить разъяснительную работу и широкое информирование населения об обязательном выполнения противоэпидемических ограничений, установленных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

По итогам заседания Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области и Управлению Укртрансбезпеки в Сумской области поручено обеспечить контроль за выполнением противоэпидемических ограничительных мер.

Общество Карантин Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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