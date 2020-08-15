На Сумщине уже 815 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 15 августа в Сумской области 815 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 32 человек (Сумы - 13, Сумской р-н – 14, Тростянец - 3, Ромны - 1, Недригайловский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровел 461 человек, из них 8 - за прошедшие сутки (Сумы - 2, Ахтырка - 1, Белополье - 1, Белопольский р-н - 1, Ромны - 1, Недригайловский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, всего время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было Зафиксировано 305 случаев заболевания (133 человека вылечились, 1 умер), в Сумской районе - 56 (32), г. Ахтырка - 63 (43), г. Конотоп - 44 (27), Конотопский район - 29 (27 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район - 48 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 31 (16, 1 умер), Тростянецкий район - 46 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район - 14 (7), Недригайловский район - 43 (4, 1 умер), г. Ромны - 32 (22, 1 умер), Глуховский район - 6 (5), г. Глухов - 12 (12), Бурынский район - 3 (3), Ахтырский район - 15 (2), г. Лебедин - 2 (2), Белопольский район - 24 (21), Путивльский район - 9 (9), Краснопольский район - 8 (6), Великописаревский район - 2 (2), Середина-Будский р-н - 21 (20), Лебединский район - 1 (1), Липоводолинский район - 1 (0 ).