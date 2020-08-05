За июль количество госпитализированных с коронавирусом выросло на 25% В июле число госпитализированных с коронавирусом украинцев возросло на 25%.

Также увеличилась численность тех людей, которым потребовалась интенсивная терапия в связи с обострением болезни, как свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения Украины. Указывается, что число пациентов, которым нужен был особый уход в связи с инфицированием штаммом COVID-19, возросло на 32%.

Ранее лидерами по этому показателю стали Харьковская, Донецкая и Сумская области — 53%, 39% и 35% соответственно. Такая статистика была предоставлена за июнь.

Однако уже в июле ситуация несколько поменялась и в тройку лидеров по числу таких пациентов вошли больницы Донецкой области (41%), Черкасской (36%) и Черниговской (30%).

В то же время, столица и центральные города Украины также приближаются к негативным показателям.

Буквально недавно в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в Киеве заполненность больниц с больными на COVID-19 почти достигла 50%. В аналогичной ситуации оказались Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области.

Напомним, что президент Украины и его команда официально признали, что Украина находится на пороге второй волны пандемии коронавируса.

Также уже в понедельник, 17 августа, в столице Украины заработают новые правила ужесточённого карантина, так как город был перераспределен с зеленой карантинной зоны в желтую.