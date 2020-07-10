В Сумах россиянина оштрафовали на 17 тысяч за нарушение условий самоизоляции Гражданину Российской Федерации придется заплатить штраф в размере 17000 гривен за нарушение условий самоизоляции.

13 августа за нарушение правил карантина, который введен на территории Украины Постановлением КМУ от 11.03.2020 года № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV2» (с изменениями и дополнениями), Сумской районный суд привлек гражданина Российской Федерации к административной ответственности и наложил на него штраф в размере 17 000 гривен.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, 1 августа 2020 года около 7.00 гражданин С., который является гражданином РФ, прибыл на АПП «Юнаковка», являясь лицом, находящимся под самоизоляцией, чем нарушил п. 3.3 Постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 года с внесенными изменениями постановлением № 522 от 25.06.2020 года.

В судебное заседание правонарушитель не явился, хоты был надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения дела в суде.

При определении вида и размера административного взыскания, суд учитывал характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, обстоятельства смягчающие и отягчающие его ответственность и пришел к выводу, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КоАП, по признакам нарушения правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, установленных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями».

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения, сообщает сайт суда.