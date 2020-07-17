Служба автодорог Сумщины отчиталась, что уже потратила 1,5 млрд грн на ремонт дорог На Сумщине выполнен ремонт дорог почти на 1,5 млрд гривен, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

На финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог государственного значения в 2020 году выделено 2,3 млрд грн.

Сейчас, по информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, выполнено работ на сумму 1,46 грн, что составляет более 70% выполнения от общего плана.

Среди объектов транспортной инфраструктуры приоритетными направлениями являются автомобильная дорога Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка и реконструкция мостового перехода в с. Климентово на автомобильной дороге Н-12, которая уже успешно завершена. До конца текущего года планируется, что будет отремонтировано 75 км автомобильной дороги Н-07.

Следует заметить, что программа «Большое Строительство» не обойдет и территориальные дороги, в частности, Т-19-10 Конотоп - Бурынь - Чумаково. Проведение текущего среднего ремонта этой автомобильной дороги общего пользования государственного значения запланировано в соответствии с Постановлением КМУ на 2020 год. Ремонт будет выполняться в пределах Бурынского района. На ремонт этого участка выделено 50 млн гривен и планируется восстановить 5 км дорожного покрытия.