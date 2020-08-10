В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия Усиление противоэпидемических мероприятий на некоторых территориях Сумской области связано с широким распространением COVID-19.

Об этом было сообщено на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Первые ласточки» уже полетели, - отметил замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников. - Часть Сумщины уже достигла «желтой» зоны, поэтому каждый житель нашей области не должен допускать нарушений общеустановленных правил карантина, чтобы обезопасить себя и свою семью, чтобы весь регион остался в «зеленой» зоне эпидемической опасности».

Яркие примеры нарушений требований карантинного режима и статистику, подтверждающую, что коронавирусная инфекция COVID-19 набирает обороты, привели исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталий Моисеенко и главный государственный санитарный врач Сумской области Владимир Збаражский.

В результате легкомысленного отношения к коронавирусу в Кролевецком, Недригайловском, Ахтырском, Сумском, Тростянецком районах и в г. Сумы уже установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVІD-19 на 14 дней.

По результатам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сергей Банников поручил главам райгосадминистраций, городским, поселковым, сельским головам, главам объединенных территориальных громад не допускать массового скопления людей и держать ситуацию под строгим контролем. «Только при условии соблюдения жестких мер мы снова вернем всю Сумскую область в «зеленую» зону», - отметил чиновник.

Справка

В соответствии с пунктом 3 протокола внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 20 августа 2020 № 24 принято решение «установить с 00:00 часов 24 августа 2020 «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVИD-19 в городе Сумы и в Кролевецком, Недригайловском, Ахтырском, Сумской, Тростянецком районах».