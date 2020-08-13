На Сумщине столкнулись мопед и велосипед: двое травмированных Происшествие произошло 30 августа, около 21.00, на автодороге Кролевец - Спасское.

Полицейские предварительно установили, что 26-летний водитель мопеда допустил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на 34-летнего велосипедиста.

В результате аварии водители получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на спецплощадку.

На сегодня устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии по факту дорожно-транспортного происшествия уголовного производства.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила дорожного движения, быть максимально внимательными, бдительными и дисциплинированными на дороге, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье и здоровье окружающих, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.