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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08283

Полиция Сумщины разыскивает злоумышленниц, которые обокрали 91-летнюю ахтырчанку

Жительница Ахтырки после визита к ней домой двух незнакомок обнаружила пропажу 2300 долларов США, более десяти тысяч гривен и всех ювелирных украшений.

По словам потерпевшей, в дверь ее квартиры постучали две незнакомки, которые назвались сотрудницами газовой службы. Они сообщили, что пришли проверить техническое состояние газовой плиты пенсионерки. Пожилая женщина впустила «проверяющих». Зайдя в квартиру, одна из женщин стала якобы осматривать газовую плиту, а другая пошла по квартире, якобы тоже что-то проверяя. После того как «визитерки» ушли, пенсионерка обнаружила пропажу всех своих золотых украшений и сбережений.

В полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленниц.

Как сообщила старушка, на вид обеим женщинам около 30 лет. Они среднего роста - 160-170 см, имеют короткие прически и темные волосы.

Правоохранители раз обращаюсь к гражданам с просьбой не впускать незнакомых людей в свои домовладения, кем бы те не назывались. Следует обязательно спросить у них документы, которые бы подтвердили их служебные полномочия, а затем позвонить в ту организацию, которую они якобы представляют, и уточнить, действительно ли там работает такой человек. И только получив ответ, следует решать, впускать неожиданного гостя в свое жилище. Лучше вообще договориться с ним о визите в более удобное для вас время, когда дома будут другие члены вашей семьи.

Соблюдайте элементарные меры безопасности, которые помогут уберечься от мошенников и другого рода злоумышленников, а ваши сбережения при этом останутся целыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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