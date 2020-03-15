В Сумах на День города сражались шахматисты 5 сентября в сквере Шевченко прошел турнир по шахматам ко Дню города Сумы.

В нем принимали участие 44 шахматиста из Сум, Краснополья, Липовой Долины и Глухова. В 7 возрастных категориях участники боролись за победу.

Победители и призеры:

Среди мужчин - 1 место - Немыкин В., 2-е - Пономаренко В., 3-е - Ольштынский П.

Среди женщин -1 место - Ащаулова Т., 2-е - Придатко А.

Среди ветеранов - 1 место - Федченко В., 2-е - Семенов М., 3-е - Онянов И.

Среди старших девушек - 1 место - Кельбас А., 2-е - Нижник М.

Среди младших девушек - 1 место - Наумова В., 2-е - Кайдаш А.

Среди старших юношей - 1 место - Ольштинский А., 2-е - Камчатный Д., 3-е - Наумов А.

Среди младших юношей - 1-е место - Лемешенко М., 2-е - Гай В., 3-е - Милюков Т.

Участники были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.