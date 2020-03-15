В Сумах на День города сражались шахматисты

В нем принимали участие 44 шахматиста из Сум, Краснополья, Липовой Долины и Глухова. В 7 возрастных категориях участники боролись за победу.
Победители и призеры:
Среди мужчин - 1 место - Немыкин В., 2-е - Пономаренко В., 3-е - Ольштынский П.
Среди женщин -1 место - Ащаулова Т., 2-е - Придатко А.
Среди ветеранов - 1 место - Федченко В., 2-е - Семенов М., 3-е - Онянов И.
Среди старших девушек - 1 место - Кельбас А., 2-е - Нижник М.
Среди младших девушек - 1 место - Наумова В., 2-е - Кайдаш А.
Среди старших юношей - 1 место - Ольштинский А., 2-е - Камчатный Д., 3-е - Наумов А.
Среди младших юношей - 1-е место - Лемешенко М., 2-е - Гай В., 3-е - Милюков Т.
Участники были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
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