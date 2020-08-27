В ДТП на Сумщине пострадавших мотоциклист и пешеход

Будучи за рулем мотоцикла, 19-летний юноша совершил столкновение с пешеходом, который двигался в попутном направлении, ведя в руках свой велосипед.
В результате оба участника происшествия попали в больницу: у 61-летнего мужчины медики диагностировали закрытый перелом левой ноги, у самого мотоциклиста - травмы головы и шеи.
Вызванные работники Шосткинской полиции осмотрели место происшествия и открыли по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины уголовное производство, в рамках которого окончательно выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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