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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11514

В Сумах пьяный водитель получил 6 админпротоколов и уголовку (видео)

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных увидел, как водитель Audi A6 нарушил требования дорожного знака.

Стражи порядка, включив синие и красные проблесковые маячки, подали требование об остановке, но водитель и не думал реагировать, продолжая движение на большой скорости. Проезжая на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке улиц Харьковская и Прокофьева, водитель автомобиля допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21099, зеркало которого отлетело в автомобиль Subaru Legacy, который стоял рядом.

Преследование продолжилось на улице Ахтырской, где транспортное средство все же удалось остановить. За рулем был 44-летний житель Сумского района. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. С первых же минут общения он сразу начал предлагать неправомерную выгоду, чтобы «закрыли глаза» на все его правонарушения. Несколько раз инспекторы предупредили мужчину об уголовной ответственности за его неправомерные действия, но он все же настаивал на своем. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сам же гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Всего стражи порядка составили на него шесть админматериалов: ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке), ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП), ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) и ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Следователи же начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.

Право
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