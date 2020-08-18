В Сумах 12-й микрорайон без воды Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Героев Крут, 36 сегодня, 9 сентября, в 9:30 прекращена подача воды в дома №№ 36, 38, 40, 42в, 42/1, 42 , 44, 46, 46б, 50, 50б, 52, 54, 54б по улице Героев Крут и № 39 по улице Интернационалистов.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.