В Сумах 12-й микрорайон без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Героев Крут, 36 сегодня, 9 сентября, в 9:30 прекращена подача воды в дома №№ 36, 38, 40, 42в, 42/1, 42 , 44, 46, 46б, 50, 50б, 52, 54, 54б по улице Героев Крут и № 39 по улице Интернационалистов.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
Для проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Интернационалистов, 1 сегодня, 27 августа в 9:40 временно...
В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на пр-те М. Лушпы и ул. И....
В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка....
В Сумах ночью приостановят работу Лучанского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....