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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29285

В Сумах 12-й микрорайон без воды

Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Героев Крут, 36 сегодня, 9 сентября, в 9:30 прекращена подача воды в дома №№ 36, 38, 40, 42в, 42/1, 42 , 44, 46, 46б, 50, 50б, 52, 54, 54б по улице Героев Крут и № 39 по улице Интернационалистов.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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