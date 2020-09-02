В Шостке на переходе сбили школьницу

На линию «103» позвонили и сообщили о ДТП в Садовом микрорайоне Шостки. На месте аварии медики нашли девочку 13 лет, которая сообщила, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Врачи констатировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ссадины теменной области головы, ушиб левого колена. Пострадавшая была доставлена каретой «скорой» в центральную районную больницу, пишет Шостка News.
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