В Шостке на переходе сбили школьницу ДТП произошло 10 сентября в 7:20.

На линию «103» позвонили и сообщили о ДТП в Садовом микрорайоне Шостки. На месте аварии медики нашли девочку 13 лет, которая сообщила, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Врачи констатировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ссадины теменной области головы, ушиб левого колена. Пострадавшая была доставлена каретой «скорой» в центральную районную больницу, пишет Шостка News.