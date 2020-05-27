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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах полиция охраны задержала стрелявшего в прохожего

Происшествие произошло около 2 часов ночи. На пульт наблюдения полиции охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки «Срочный вызов полиции», установленной на одной из улиц областного центра.

Уже через три минуты группа реагирования полиции охраны прибыла на место вызова.

«За помощью обратился мужчина с огнестрельным ранением правого предплечья, - комментирует событие заместитель командира батальона Управления полиции охраны в Сумской области капитан полиции Сергей Федорченко. - Правоохранители быстро опросили 31-летнего потерпевшего. Последний подробно описал внешность своего обидчика и указал направление, куда тот отправился».

В нескольких сотнях метров от места происшествия наряд остановил подозреваемого. При осмотре у него было обнаружено устройство для отстрела резиновыми пулями (так называемый «травмат»). Как позже стало известно - между мужчинами возникла ссора, которая затем переросла в драку. Один из них достал «ПМР» и сделал выстрел, попав в руку другому, а затем убежал. Что касается раненого, то вызванные медики «скорой» оказали ему необходимую помощь без дальнейшей госпитализации.

Мужчин доставили в Сумской отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщает управление полиции охраны в Сумской области.

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