Студента СумГУ, который исчез во время катания на яхте в Одессе, нашли мертвым Гражданина Нигерии Обарове-Марка Калеба, который исчез во время прогулки на яхте, нашли мертвым.

Информацию об этом корреспондентам Суспільного подтвердила представительница поисковой платформы "911".

По информации поисковой платформы, тело Калеба нашли 12 сентября около 15:30.

Напомним, как рассказал координатор поисковой платформы "911" Александр Сопельник, Калеб исчез 20 августа.

По его словам, Калеба пригласила в яхт-клуб "Совиньон" его знакомая. 20 августа он сел на яхту вместе с восемью пассажирами. Судно находилось на расстоянии четырех километров от берега. Когда вернулось, пассажиры вышли, а Калеба не было.

На пляже у яхт-клуба его ждал друг, который прибыл с ним в Одессу. Пассажиры отдали ему вещи пропавшего и телефон. Рассказывать, что произошло, отказались, отметил Сопельник.

Позже в заметке на своей странице в Facebook Вера Топалова, которая пригласила Калеба на яхту, рассказала, что 20 августа около 16:15, когда яхта встала на якорь в открытом море, Калеб пошел купаться вместе с другими отдыхающими. Через несколько минут, по словам женщины, она услышала, как Калеба начали искать.

Отметим, в сообщениях поисковой платформы "911" утверждали, что Вера не выходит на связь и "никак не способствует поискам". Что в свою очередь женщина отрицала.