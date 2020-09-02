Студента СумГУ, который исчез во время катания на яхте в Одессе, нашли мертвым

Информацию об этом корреспондентам Суспільного подтвердила представительница поисковой платформы "911".
По информации поисковой платформы, тело Калеба нашли 12 сентября около 15:30.
Напомним, как рассказал координатор поисковой платформы "911" Александр Сопельник, Калеб исчез 20 августа.
По его словам, Калеба пригласила в яхт-клуб "Совиньон" его знакомая. 20 августа он сел на яхту вместе с восемью пассажирами. Судно находилось на расстоянии четырех километров от берега. Когда вернулось, пассажиры вышли, а Калеба не было.
На пляже у яхт-клуба его ждал друг, который прибыл с ним в Одессу. Пассажиры отдали ему вещи пропавшего и телефон. Рассказывать, что произошло, отказались, отметил Сопельник.
Позже в заметке на своей странице в Facebook Вера Топалова, которая пригласила Калеба на яхту, рассказала, что 20 августа около 16:15, когда яхта встала на якорь в открытом море, Калеб пошел купаться вместе с другими отдыхающими. Через несколько минут, по словам женщины, она услышала, как Калеба начали искать.
Отметим, в сообщениях поисковой платформы "911" утверждали, что Вера не выходит на связь и "никак не способствует поискам". Что в свою очередь женщина отрицала.