Где именно хотят построить мусороперерабатывающий завод в Сумах? Мусороперерабатывающий завод планируют разместить в районе улицы Николая Лукаша в Сумах, где был когда-то Аварийный поселок.

Журналисты Суспільного посмотрели местность и пообщались с местными жителями.

В месте, которое городской совет решил отдать под строительство мусороперерабатывающего завода, находится «зеленый полигон», куда должны вывозить ветви после опилки деревьев в Сумах.

Жители, дома которых расположены неподалеку от полигона и напротив будущего завода, рассказывают, что часто чувствуют вонь от полигона.

«Как ветер туда, еще не так, а как ветер сюда, к нам, здесь дышать нечем. Даже не то, что на улице, в доме чувствуешь, как оно воняет. Там же горит не то, что только дерево привезли, там и пластмассу привезли, там все, что не надо везут сюда, строительные материалы. Если будет мусороперерабатывающий, тогда, может, больше буду жаловаться, может квартиры дадут», - надеется Ольга Резник.

Руководитель ООО «Лест-инвест» Владимир Трощий, которому горсовет 15 сентября выделил 5,5 га земли под строительство завода, говорит, что вреда окружающей среде не будет.

«Это плазменная программа. Сюда машина заехала, даже запаха нет. Там такие в Европе стоят в пределах города», - говорит Трощий.

А вот тарифы на мусор, если будет перерабатывающий завод, могут вырасти, говорит доцент кафедры прикладной экологии СумГУ Дмитрий Лазненко.

«По-нормальному, это, конечно не имеет негативно повлиять на окружающую среду. Прежде чем создавать любой объект подобного рода, необходимо выполнять такой этап, который называется «оценка воздействия на окружающую среду». Сегодня, вероятнее всего, такие объекты не будут способны экономически без повышения тарифов, а насколько необходимо повышать, необходимо рассчитывать для конкретных решений», - говорит Лазненко.