Сумские патрульные разыскали 10-летнего мальчика, который сбежал из больницы 15 сентября, около 15.00, патрульные получили сообщение о мальчике, который, находясь в больнице на улице Ковпака, убежал от бабушки.

На линию 102 позвонила мама ребенка и сообщила, что бабушка вместе с внуком пошла на прием к врачу, так как у ребенка был травмирован палец на ноге. Когда 10-летний мальчик услышал, что необходимо хирургическое вмешательство, то, испугавшись, он сбежал из медицинского учреждения. Более получаса бабушка пыталась самостоятельно разыскать внука. Но старания женщины не дали результатов, после чего она и обратилась за помощью к патрульным.

Стражи порядка, получив детальное описание пропавшего мальчика, оперативно начали его поиски. Но кто бы мог подумать, что ребенок за это время уже успел дойти до улицы Первомайской. Там его и разыскали инспекторы. Как выяснили стражи порядка, ребенок, испугавшись операции, сбежал из больницы и отправилась домой пешком.

К счастью, с маленьким сумчанином было все в порядке. И все же профилактическую беседу с мальчиком и его родителями стражи порядка провели.