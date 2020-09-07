Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31133

Сумские патрульные разыскали 10-летнего мальчика, который сбежал из больницы

15 сентября, около 15.00, патрульные получили сообщение о мальчике, который, находясь в больнице на улице Ковпака, убежал от бабушки.

На линию 102 позвонила мама ребенка и сообщила, что бабушка вместе с внуком пошла на прием к врачу, так как у ребенка был травмирован палец на ноге. Когда 10-летний мальчик услышал, что необходимо хирургическое вмешательство, то, испугавшись, он сбежал из медицинского учреждения. Более получаса бабушка пыталась самостоятельно разыскать внука. Но старания женщины не дали результатов, после чего она и обратилась за помощью к патрульным.

Стражи порядка, получив детальное описание пропавшего мальчика, оперативно начали его поиски. Но кто бы мог подумать, что ребенок за это время уже успел дойти до улицы Первомайской. Там его и разыскали инспекторы. Как выяснили стражи порядка, ребенок, испугавшись операции, сбежал из больницы и отправилась домой пешком.

К счастью, с маленьким сумчанином было все в порядке. И все же профилактическую беседу с мальчиком и его родителями стражи порядка провели.

Общество

Новости

На Сумщине 2640 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
С завтрашнего дня большая часть Сум может остаться без водоснабжения
Вчера 17:06
На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые»
10.09.2020 19:36
Сумские патрульные разыскали 10-летнего мальчика, который сбежал из больницы
Сегодня 10:31
Роменские спасатели уехали бороться с торфяными пожарами на Черниговщине
Сегодня 10:26
В сумской школе на уроке на учеников упала оконная рама (фото)
Сегодня 10:20
В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 09:22
На Сумщине 87 новых случаев коронавируса: три летальных
Сегодня 09:12
Сумчан запрошують на майстер-клас з декоративного розпису предметів війни
Сегодня 08:04
Где именно хотят построить мусороперерабатывающий завод в Сумах?
Вчера 19:27
На Сумщине ожидается резкое похолодание
Вчера 17:54
В Ромнах обокрали офис политической партии
Вчера 17:47
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.