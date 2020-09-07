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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27318

Сумские врачи отказываются лечить семью, заболевшую COVID-19

О вопиющем случае безразличия рассказала в Фейсбуке сумчанка Юлия Витковская.

«Декілька хвилин тому зателефонувала мені мама бувшого однокласника мого сина,із проханням моєї консультації як медика.

В ході розмови виявилось,що у Олени є знайома, яка разом з усією своєю родиною (4 людини-найменшому 12 років, найстаршому 70) знаходяться вдома на самоізоляції з підтвердженим тестом на КОВІД, у подруги моєї знайомої двостороння пневмонія.

Жінці 40 років, шалена температура, швидка допомога виїжджати відмовляється, на госпіталізацію відмова, сімейний лікар призначив лікування вдома «своїми можливостями»(не уявляю які можливості у людини самостійно поставити собі і членам своєї родини крапельниці...)!!!

Моя знайома в розпачі, каже що оббили вже всі пороги, скрізь відмахуються як від мух, ситуація в родині трагічна.

Запитала мене як я вважаю, якщо вони дадуть грошей головному лікарю в ковідній лікарні щоб хвору госпіталізували-чи допоможе це родині?! На що я відповіла що в лікарні місць немає, і людину не покладуть туди, де всі ліжка зайняті((

Вона розраховувала що я можу порадити когось із своїх колег медсестер які були б згодні за гроші прийти та зробити медпроцедури, але ж, хто згодиться за гроші зайти в вогнище інфекції, а потім принести її в свою сім‘ю...вірно,ніхто.

Єдине що я змогла порадити своїй знайомій це звернутись на урядову гарячу лінію МОЗу по ковіду.

Ситуація страшна!

Лікарні і персонал не готові до епідемії.

Ковідний фонд закатали в «Велике будівництво доріг ім. зеленського» та МВД «ім. авакова»...

В найближчий час на українську медицину чекає ковідний колапс-тому що семи місяців уряду не вистачило для того, щоб вийти з епідемії з мінімальними втратами.

#з_супрун_би_такої_хєрні_не_було!!!

Шалений привіт міністру Стєпанову!

Люди, БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!!!», - написала она.

Напомним: в Сумах уже заполнены ковидные места в областном центре инфекционных болезней им. З.Красовицкого и в больнице № 5. Что касается открытия отделения в больнице № 4, об этом говорят уже вторую неделю, но до сих пор не заключен договор с НСЗУ на финансирование.

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