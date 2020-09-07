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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51391

Центр дозвілля молоді запрошує сумчан приєднатись до Всесвітнього дня прибирання

Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан відзначити Всесвітній день прибирання, який цього року припадає на 19 вересня, прибиранням відомих у Сумах місць.

Для суботнього прибирання організатори пропонують чотири місцини: озеро Чеха (місце збору – ТРЦ «Лавина»), міський парк ім. Кожедуба (місце – біля входу до парку біля стадіону «Ювілейний» і біля ТРЦ «Мануфактура»),
«Хіросіму» (місце збору учасників – Зелений театр), озеро біля вул. Сергія Табали (місце збору – зупинка С. Табали).

Прибирання розпочнеться о 10:00, з 9:30 відбуватиметься реєстрація охочих взяти в ньому участь.

Усім необхідним учасників забезпечують організатори.

Деталі за тел.: (066)9515907 або (066)6107548.

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