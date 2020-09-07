Центр дозвілля молоді запрошує сумчан приєднатись до Всесвітнього дня прибирання

Для суботнього прибирання організатори пропонують чотири місцини: озеро Чеха (місце збору – ТРЦ «Лавина»), міський парк ім. Кожедуба (місце – біля входу до парку біля стадіону «Ювілейний» і біля ТРЦ «Мануфактура»),
«Хіросіму» (місце збору учасників – Зелений театр), озеро біля вул. Сергія Табали (місце збору – зупинка С. Табали).
Прибирання розпочнеться о 10:00, з 9:30 відбуватиметься реєстрація охочих взяти в ньому участь.
Усім необхідним учасників забезпечують організатори.
Деталі за тел.: (066)9515907 або (066)6107548.