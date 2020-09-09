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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14312

У работника суда в Сумах обнаружен COVID-19

Заречный районный суд г. Сумы сообщает участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у одного из сотрудников суда подтвержден случай COVID-19.

С 10 сентября он находится на больничном. Для безопасного пребывания в здании суда проводится дезинфекция. Поэтому сегодня просят воздержаться от посещения суда.

С понедельника, 21 сентября, Заречный районный суд г. Сумы будет работать в штатном режиме.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Просят отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагают воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд:

- через подсистему «Электронный суд»;

- на официальный электронный адрес суда: inbox@zr.su.court.gov.ua;

- направить по почте: ул. Академическая, 13, г. Сумы;

- через ящик, размещенный в фойе суда на 1 этаже.

Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/gromadyanam/csz/.

Напоминаем также телефоны суда:

- общая канцелярия - 60-07-99;

- гражданская канцелярия - 60-07-96;

- уголовная канцелярия - 60-04-56;

- канцелярия по рассмотрению дел об административных правонарушениях - 60-04-57;

- архив - 60-04-55.

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