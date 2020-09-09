У работника суда в Сумах обнаружен COVID-19

С 10 сентября он находится на больничном. Для безопасного пребывания в здании суда проводится дезинфекция. Поэтому сегодня просят воздержаться от посещения суда.
С понедельника, 21 сентября, Заречный районный суд г. Сумы будет работать в штатном режиме.
С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.
Просят отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагают воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд:
- через подсистему «Электронный суд»;
- на официальный электронный адрес суда: inbox@zr.su.court.gov.ua;
- направить по почте: ул. Академическая, 13, г. Сумы;
- через ящик, размещенный в фойе суда на 1 этаже.
Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/gromadyanam/csz/.
Напоминаем также телефоны суда:
- общая канцелярия - 60-07-99;
- гражданская канцелярия - 60-07-96;
- уголовная канцелярия - 60-04-56;
- канцелярия по рассмотрению дел об административных правонарушениях - 60-04-57;
- архив - 60-04-55.