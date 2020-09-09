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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18664

В Сумах завершили реконструкцию «Романтики»

Но только здание.

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов.

- На прошлой неделе по объекту «Романтика» мы пожали декларацию об окончании работ, - доложил он. – Если на этой неделе мы получим декларацию, «Романтику» вводим в эксплуатацию. Как бы работа на этом объекте закончена.

Напомним: на МЦ «Романтика» потратили более 40 млн грн из городского бюджета. Ремонтировали ее более 3 лет. Обещали ввести в эксплуатацию ко Дню города в 2019 году, к Новому 2020 году, к Дню защиты детей в 2020 году… кроме того, еще не завершены работы на 17 млн по обустройству сквера возле «Романтики».

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