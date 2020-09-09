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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30174

16-летнюю беглянку с Сумщины нашли на Киевщине

В Недригайловское отделение полиции обратилась мать 16-летней девушки. Она сообщила, что ее дочь ушла из дома на учебу и не вернулась.

Полицейские выяснили ее круг друзей, их адреса, места где они проводят свободное время. Кропотливая и оперативная работа правоохранителей уже через сутки дала положительный результат, было установлено - девушка находилась в Киевской области. Работники полиции выехали по установленному адресу и уже оттуда привезли ее в Недригайлов и передали родителям. С девушкой все в порядке.

С несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и объяснили, к чему может привести такое поведение.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой больше внимания уделять своим детям. Стройте доверительные отношения, узнавайте об интересах и досуга своих детей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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