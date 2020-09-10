Доплаты пенсионерам старше 80 лет продлили на 2021 год С 2021 года доплаты пожилым пенсионерам будут проходить на постоянной основе.

Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен продлена на 2021 год и в дальнейшем. Доплата была введена с 1 апреля 2020 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 сентября 2020 г. № 849 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", которое обнародовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, доплаты за январь-февраль 2021 пройдут на основании порядка, утвержденного в апреле 2020 года.

С 1 марта доплаты будут проводиться по новому порядку. Лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Постановлением также установлена с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.