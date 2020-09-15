На Сумщине еще 72 случая коронавируса: три летальных На утро 24 сентября на Сумщине уже 3352 случая заболевания COVID-19.

За среду лабораторный центр подтвердил 72 новых случаев. Три человека умерли, - всего 58. 72 пациента выздоровело, - всего 1515. Продолжают болеть 1779. Всего в Украине зафиксировано 3372 новых случаев, - всего 188 106. Умерло 52 человека, - всего 3757. Вылечилось 1788, всего – 83 458. Продолжают лечиться 100 891.