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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19904

На Сумщине еще 72 случая коронавируса: три летальных

На утро 24 сентября на Сумщине уже 3352 случая заболевания COVID-19.

За среду лабораторный центр подтвердил 72 новых случаев. Три человека умерли, - всего 58. 72 пациента выздоровело, - всего 1515. Продолжают болеть 1779.

Всего в Украине зафиксировано 3372 новых случаев, - всего 188 106. Умерло 52 человека, - всего 3757. Вылечилось 1788, всего – 83 458. Продолжают лечиться 100 891.

Общество Коронавирус

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На Сумщине 3352 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:37

На Сумщине 3352 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 24 сентября в Сумской области 3352 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили
Вчера 12:53

В Сумском ЦПАУ вспышка коронавируса: доступ посетителей ограничили

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди работников учреждения, приняло меры...

На Сумщине 3280 случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:28

На Сумщине 3280 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 23 сентября в Сумской области 3280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных
Вчера 09:12

На Сумщине еще 96 случаев коронавируса: три летальных

На утро 23 сентября на Сумщине уже 3280 случаев заболевания COVID-19....

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности
22.09.2020 09:14

На Сумщине 67 новых cлучаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 22 сентября в Сумской области 3184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.... 1

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22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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