На Сумщине еще 72 случая коронавируса: три летальных

За среду лабораторный центр подтвердил 72 новых случаев. Три человека умерли, - всего 58. 72 пациента выздоровело, - всего 1515. Продолжают болеть 1779.
Всего в Украине зафиксировано 3372 новых случаев, - всего 188 106. Умерло 52 человека, - всего 3757. Вылечилось 1788, всего – 83 458. Продолжают лечиться 100 891.
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