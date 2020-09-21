В Конотопе пенсионер отдал аферистам больше 100 тыс. грн Мошенники еще раз использовали известную схему «ваш родственник пострадал в ДТП», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло сегодня, 29 сентября, около полуночи. Как рассказал правоохранителям сам 88-летний пострадавший, ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился внуком и рассказал, что якобы попал в ДТП, и ему на лечение требуется значительная сумма средств - три тысячи долларов США. А когда дедушка согласился, аферист выманил у него еще 50 000 гривен. Злоумышленник рассказал, что деньги нужно передать ему знакомым человеком, который сейчас должен прийти к нему домой. Не раздумывая, пенсионер собрал все свои сбережения и передал посыльному. И только дождавшись утра, позвонил родным. И только тогда выяснил, что стал жертвой циничных мошенников.

«В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий, направленных на установление лиц злоумышленников и места их нахождения», - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции.