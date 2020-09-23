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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02374

У працівника Сумського райсуду підтверджено захворювання на COVID-19

У працівника Сумського районного суду Сумської області діагностовано COVID-19. На даний час особа перебуває на лікарняному. Контактні особи встановлені та вже відправлені на самоізоляцію.

Наразі керівництво суду вживає усіх можливих заходів щодо дезінфекції приміщень. Судом посилено заходи для запобігання поширенню захворювання та забезпечення роботи суду в штатному режимі.

Допуск у судові засідання дозволено лише учасникам процесу за умови використання засобів індивідуального захисту та збереження соціальної дистанції (1,5-2 м).

Рекомендуємо Вам будь-які звернення (заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань тощо) подавати:

  • - через підсистему  "Електронний суд"
  • - на офіційну електронну адресу суду: inbox@su.su.court.gov.ua
  • - направити поштою: вул. Академічна, 13, м. Суми

Отримати інформацію про рух справи можна на офіційному веб-сайті суду https://su.su.court.gov.ua

Нагадуємо також телефони суду:

  • - загальна канцелярія – 60-07-71;
  • - цивільна канцелярія – 60-07-72;
  • - кримінальна канцелярія, справ про адміністративні правопорушення  – 60-07-71;
  • - архів  суду – 60-07-89

Просимо утриматися від відвідування суду у разі поганого самопочуття чи наявних ознак хвороби. Дякуємо за розуміння, ми піклуємось про Ваше здоров’я, йдеться на сайті суду.

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