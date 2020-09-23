У працівника Сумського райсуду підтверджено захворювання на COVID-19

Наразі керівництво суду вживає усіх можливих заходів щодо дезінфекції приміщень. Судом посилено заходи для запобігання поширенню захворювання та забезпечення роботи суду в штатному режимі.
Допуск у судові засідання дозволено лише учасникам процесу за умови використання засобів індивідуального захисту та збереження соціальної дистанції (1,5-2 м).
Рекомендуємо Вам будь-які звернення (заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань тощо) подавати:
Отримати інформацію про рух справи можна на офіційному веб-сайті суду https://su.su.court.gov.ua
Нагадуємо також телефони суду:
Просимо утриматися від відвідування суду у разі поганого самопочуття чи наявних ознак хвороби. Дякуємо за розуміння, ми піклуємось про Ваше здоров’я, йдеться на сайті суду.