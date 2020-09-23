Сумчан приглашают на чемпионат города по многоповторному жиму штанги Федерация пауэрлифтинга Сумы приглашает всех желающих принять участие в чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа, который пройдет 17 октября.

Соревнования состоятся в Сумском высшем профессиональном училище строительства и дизайна в г.Сумы, ул. Ахтырская, 28. Начало взвешивания и регистрации в 10:00. Открытие соревнований - 11:00. Начало соревнований - 11:30. Возрастные и весовые категории: - Юноши, девушки - 18 лет включительно; - Юниоры, юниорки - 19-23 лет включительно; - Мужчины, женщины - 24-39 лет включительно; - Мужчины, женщины (мастерс) - 40 лет и старше. Девушки и юниорки независимо от собственного веса, жмут штангу весом 25 кг. Женщины, независимо от собственного веса, жмут штангу весом 30 кг. Юноши до 14 лет, независимо от собственного веса, жмут штангу весом 30 кг. Юноши до 18 лет включительно с собственным весом: - до 65 кг жмут штангу весом 40 кг. - более 65 кг жмут штангу весом 40 кг. Юниоры с собственным весом: - до 70 кг жмут штангу весом 50 кг, - более 70 кг жмут штангу весом 50 кг. Мужчины с собственным весом: - до 75 кг жмут штангу весом 60 кг, - более 75 кг жмут штангу весом 60 кг. Ветераны мужчины всех возрастов жмут штангу весом 50 кг.