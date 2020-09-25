В Сумах автоледи на джипе сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Прибыв на место происшествия, патрульные предварительно установили, что 54-летняя водитель, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, допустила наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в больницу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все причины и обстоятельства ДТП.
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