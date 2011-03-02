Мэр Сум провозгласил себя наследником Лушпы на фоне засохших розовых клумб Сегодня, 4 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения почетного гражданина Сум Михаила Лушпы.

Почтить строителя областного центра, талантливого архитектора, члена союза архитекторов Украины, лауреата Государственной премии им. Т.Г. Шевченко, кавалера многочисленных боевых и трудовых наград, награжденного орденом «За заслуги» III степени и орденом Св. Равноапостольного князя Владимира утром на Центральном кладбище собрались чиновники мэрии и облгосадминистрации, товарищи и коллеги Михаила Лушпы - Евгений Лапин, Виктор Соболевский, а также общественность.

После этого торжества прошли у памятника выдающемуся сумчанину, который расположен на территории одного из созданных его руками объекта - детского парка «Сказка». По инициативе и настойчивости Михаила Лушпы в Сумах выросли широкие проспекты и многоэтажные микрорайоны, сквер «Дружба» (пришедший в упадок при нынешней власти – Ред.), был построен театр драмы и музыкальной комедии им. Щепкина, железнодорожный и автобусный вокзалы, областную научную библиотеку, 35 детсадов, полтора десятка школ, фонтан «Садко», центральный рынок, на полную мощность заработали машиностроительные и химические предприятия, а сумскими дорогами поехали первые троллейбусы. В то же время под руководством сумского архитектора создали молодежный центр «Романтика» и Театральную площадь над восстановлением которых работает нынешняя власть, пишет сайт мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко подчеркнул, что главная задача управленцев города - продолжить дело величественной личности Михаила Лушпы и приумножить достижения цветущего города роз. Говорил это он на фоне полузасохшей клумбы с розами возле памятника.

«Я сегодня начал свой день с инспектирование объектов, которые построил Михаил Афанасьевич Лушпа, а сейчас мы занимаемся их восстановлением - Театральная площадь и молодежный центр «Романтика». И отмечу, быть строителем - значит быть творцом, который возводит необычайные сооружения, дарит людям радость, оставляя память для потомков. Но кроме ряда упомянутых объектов, есть еще один, не менее впечатляющий - школа № 7, которая вошла в тройку учебных заведений, построенных по уникальному проекту - с несколькими бассейнами, еще два таких - в Белоруссии и на Кубе. Мы же стремимся сохранить идентичность его замыслов - сделать Сумы комфортными и современными для жителей. Поэтому принимаем эстафету, которую начал Михаил Лушпа - работаем на максимум для развития родных Сум, продолжаем большое дело образца работоспособности, профессионализма и человечности», - подчеркнул мэр.