В Сумах дорогу не поделили две маршрутки Сегодня 9 октября около 18.30 произошло ДТП на ул. Харьковской.

Перед поворотом на пр. Лушпи столкнулись две маршрутки - N2 и N7. Автомобили получили механические повреждения. Предварительно, никто не пострадал. Подробности позже...