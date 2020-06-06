В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция) 9-10 октября матчами в Сумах между лебединской командой «Єдність» и «Строитель-БСФК» из Броваров стартует чемпионат Украины среди мужских команд Высшей Лиги.

Для нашей команды это будут первые официальные игры с момента ее создания. Клуб только появился, но сразу ставит перед собой высокие задачи - попасть в тройку призеров чемпионата. Об этом в комментарии сайту ФГУ рассказал тренер Егор Клименко, который также является основателем клуба вместе с Владимиром Ильченко - президентом ГК «Єдність».

Команда полностью имеет частное финансирование. «Єдність» представляет город Лебедин, выходцами из которого являются основатели клуба, но домашние матчи будет проводить в Сумах.

«Главное, что мы представляем нашу Сумскую область и работаем для развития спорта в ней», - отмечает Егор Клименко. Так что теперь Сумщина будет представлена в Высшей лиге двумя командами: «Єдність» и «RGM Group-СумГУ».

Об истории создания команды

«В Сумах была создана общественная организация, которая занимается спортивным развитием молодежи. У нас есть различные виды спорта - футбольная, футзальная команды, единоборства. Также у нас возникла идея развивать гандбол - красивый, динамичный вид спорта. Под эгидой этой организации и появилась гандбольная команда. Мы обсудили создание команды с президентом Федерации гандбола Сумской области Романом Галениным. Он знает спортсменов нашего клуба, поскольку мы неоднократно принимали участие в чемпионатах города и области, студенческих соревнованиях.

Уже полтора месяца команда проходит тренировочный процесс, были сборы. Из-за карантина возникали вопросы с доступом в залы, но мы решаем эти проблемы. Мы провели ряд товарищеских матчей. Встречались с другим представителем Сум в Высшей Лиги «RGM Group-СумГУ», который, правда, был не в сильнейшем составе. Мы выиграли 28:26, это будет наша дебютная победа. Уже на этой неделе выиграли спарринг с командой «Интайм», выступающий в чемпионате области 35:25.

Более половины наших игроков имеет опыт выступлений в Высшей Лиге чемпионата Украины. В основном это бывшие гандболисты СумГУ, также у нас есть два игрока из Зинькова и два - из Киева. Всего в обойме 22 человека. Тренирую команду я, и мне помогает Анатолий Шпаков.

Сначала наша задача - показать себя. Думаю, мы должны быть в тройке лучших. Это сто процентов. Все условия ребятам мы предоставили. Мы верим в свои силы, представляем уровень других команд и считаем, что мы не хуже. Будем давать бой всем соперникам, а игра уже покажет, кто сильнее».

Домашние матчи команды мы будем проводить в спортивном зале Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко. Мы хотели играть в легкоатлетическом манеже, но там есть проблемы со временем».

Трансляция матча

9 октября. Начало - 18.30.